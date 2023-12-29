Узнали, как сегодня живет папа карельского рок-н-ролла

«Столица на Онего» вспомнила молодость и поговорила о звездном настоящем с известным карельским музыкантом Виталием Хмельницким.

Молодые и не очень люди в Петрозаводске, коим знакомы понятия «гриф», «колки», «рабочий барабан» и даже «укулеле» сразу вспомнят главную репетиционную базу многих-многих музыкальных коллективов стольного града всея республики.



Был у этой базы и хозяин - Великий и Ужасный Хмель. Добрый, приятный, главное, талантливый человек.



О нем мы решили написать нашу статью. Почитайте.