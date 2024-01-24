Узнали, как защитить новорожденных от гриппа

Завотделением республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг и как защитить новорожденных от гриппа.

Совместное пребывание матери и ребенка в Республиканском перинатальном центре было организовано в далеком 1992 году. С тех пор женщины с малышами находятся под опекой опытных и заботливых медсестер. А наблюдают за состоянием новорожденных квалифицированные врачи — неонатологи.

Помимо врачебных процедур — обследований на наследственные заболевания, вакцинации против вирусных болезней, родильницам помогают начинать грудное вскармливание, обучают матерей и родственников принципам неонатального ухода.



Заведующий отделением новорожденных республиканского перинатального центра Валерия Андреева рассказала об основных процедурах, которые проводят с новорожденными в РПЦ, о грудном вскармливании, о защите малышей и их мам от вирусных заболеваний, а также о школе подготовки к родам.



Все подробности — в нашем материале «Современные ответы на волнующие вопросы».