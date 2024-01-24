Узнали, кто лидирует на выборах президента Финляндии

Главные кандидаты на пост главы государства выступают за ужесточение курса в отношении Москвы.

Как пишет РБК, в воскресенье, 28 января, в Финляндии проходят очередные президентские выборы. Избирательные участки открылись в 09.00 по восточноевропейскому времени (10.00 по Москве) и закроются в 20.00 (21.00 мск). Живущие за границей финны уже проголосовали — этот процесс шел с 17 по 23 января, явка составила 44%. Первые результаты появятся около полуночи по местному времени. А 30 января должны быть объявлены официальные результаты первого тура.



Президент Финляндии избирается прямым всеобщим голосованием на шесть лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. Чтобы одержать победу, нужно набрать более 50% голосов. Если ни один из претендентов не получит такого результата, 11 февраля состоится второй тур, в который выйдут два кандидата с лучшими показателями.



В бюллетенях для голосования — девять кандидатов. Нынешнего президента Саули Ниинистё среди них нет, поскольку он возглавляет страну с 2012 года.



Согласно опросам, фаворитами являются Александр Стубб и Пекка Хаависто.



Александр Стубб — 55-летний кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml). Ранее занимал пост премьер-министра (2014-2015 годы) и главы МИД (2011-2014 годы).



В 2008 году был председателем ОБСЕ. В 2017 году Стубб ушел из политики и стал вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Taloustutkimus, 28 января Стубба могут поддержать 27%. При этом его поддержка упала по сравнению с декабрьским показателем в 31%.



Пекка Хаависто — член партии «Зеленый союз», он стабильно сохраняет второе место в предвыборной гонке с 23%. Баллотируется в качестве независимого кандидата уже в третий раз. В 2012 и 2018 годах он приходил вторым, уступая Ниинистё. 65-летний левоцентрист возглавлял МИД Финляндии с 2019 по 2023 годы и вел переговоры об ускорении процесса вступления страны в НАТО.



Юсси Халла-ахо — до 2021 года лидер ультраправой партии Партии финнов (также известной как «Истинные финны»), спикер парламента. Известен резкой критикой в адрес ЕС и правительства по вопросам миграционной политики. В 2012 году был оштрафован Верховным судом за расистские высказывания. Несмотря на неоднозначную репутацию, в январе Халла-ахо сумел увеличить рейтинг с 10% до 18%.