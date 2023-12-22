Узнали, почему люди избегают слушать одну из самых популярных рождественских песен

Участники Вамагеддона не желают проигрывать.

Вамагеддон — это игра, ставшая популярной на просторах интернета. Она заключается в том, что с наступлением зимы и до самого католического Рождества, которое празднуется в ночь с 24 на 25 декабря, участники стараются во что бы то ни стало не услышать знаменитую песню группы Wham «Last Christmas».

Отсюда и название «wham»+«armageddon».

В сети поговаривают, что это необычное рождественское развлечение возникло примерно в 2010-м году. Появились даже связанные с игрой слова «WHAMгалла» или «вамгалла» (аналог Вальхаллы) и глагол «заWHAMиться/завамиться», то есть услышать «роковую» песню во время Вамагеддона.

Чтобы победить в игре, нужно быть очень осторожным, поскольку популярная рождественская песня звучит попросту отовсюду. Однако есть мнение, что за «проигрыш» считается прослушивание именно оригинала песни. Кавер-версии и ремиксы — не в счет. Поэтому шансы все-таки есть.

Сыграем?