В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток

С апреля 2018 года серьезно ужесточаются правила посещения "квартала красных фонарей" в Амстердаме.

Гостям города будет запрещено фотографировать работников секс-индустрии, шуметь и употреблять алкоголь, сообщает РИА Новости. Гидам понадобится специальное разрешение, чтобы проводить экскурсии для туристов численностью от пяти до 20 человек. Более многолюдные группы под запретом.

Такие строгие меры муниципальные власти объясняют тем, что за последние годы количество туристов, посещающих "квартал красных фонарей", значительно возросло. В пиковое время — с 11 до 12 часов дня — по району могут ходить порядка 27 групп.

"Экскурсии должны заканчиваться к 11 часам вечера. Группам не разрешается останавливаться в местах, где бывает многолюдно, — на мостах, перед входами в магазины. Нельзя фотографировать работников секс-бизнеса, а гиды должны следить, чтобы туристы стояли спиной к сотрудникам индустрии развлечений. Крики, употребление алкоголя и наркотиков во время туров также запрещены. Перед началом тура гид должен сообщить участникам, чтобы они проявили уважение к жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса", — написано на официальном сайте властей Амстердама.

За нарушение запретов грозит штраф — 190 евро для самостоятельного гида и 950 евро — для туркомпании. В случае трех проступков гид лишится лицензии.

Муниципалитет города также рассматривает вопрос о введении специального налога на участников таких туров.