В АО "Прионежская сетевая компания" подвели итоги выполнения Ремонтной программы-2017

Ремонты энергообъектов, обслуживаемых АО "ПСК", шли по всей зоне ответственности компании.

В минувшем году в ходе выполнения Ремонтной программы на линиях электропередачи заменено 1823 опор и 141 км провода. Энергетики полностью заменили 9 крытых трансформаторных подстанций.

В ходе выполнения работ по жалобам населения и местных администраций на ЛЭП дополнительно было заменено 64 опоры и 1 км провода.

Как сообщили в производственно-техническом отделе Прионежской сетевой компании, в 2017 году также были выполнены работы по расчистке трасс ЛЭП в объеме 144 га и работы по вырубке и формовке деревьев в количестве 593 штук.

"Выполнение Ремонтной программы компании – это, прежде всего, повышение качества подаваемого потребителю электричества, - подчеркнули в АО "ПСК". – Это уменьшение технических потерь при передаче электроэнергии и увеличение срока службы электрических сетей".

Напомним, что основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в Республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.