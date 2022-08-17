890x80
Реклама
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
Сегодня 00:01
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Бетонщик в Карелии совершил самоубийство на работе
18.08.2022 14:34

В Беломорске полным ходом идет строительство нового дома для переселенцев из аварийного жилья

Новости. Общество
11:43, 19 Августа 2022
фото: Правительство Карелии

Новости партнеров

Новый дом для переселения из аварийного жилья в Беломорске сдадут в следующем году, сообщили в правительстве Карелии.

Ход строительства проверил глава Карелии Артур Парфенчиков, отметив, что возведение дома идет в соответствии с графиком.

В четверг, 18 августа, руководитель региона Артур Парфенчиков приехал с рабочей поездкой в Беломорск и побывал на улице Строительной, где компания «Карелстроймеханизация» возводит 132-квартирный панельный дом. Работа идет по региональной программе переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2023 годы.

Дом будет состоять из трех секций, по подъезду в каждой.
«Строительство идет строго в графике. Мы возвели первую секцию и готовимся к началу монтажа второй и третьей, собрать их планируем до конца октября», - сообщил руководитель проекта компании «КСМ» Кирилл Попов.

На следующей неделе строители будут делать оконные блоки и кровельные работы в первой секции. Закрыв контур здания, с октября они приступят к отделке помещений.

В новый пятиэтажный дом переедут более 300 человек. Ввод здания в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Кроме того, рядом с новостройкой планируют возвести еще 134-квартирный дом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
12.08.2022, 16:30
Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
12.08.2022, 10:34
Роспотребнадзор в Карелии назвал безопасное озеро для купания

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.