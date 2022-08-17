В Беломорске полным ходом идет строительство нового дома для переселенцев из аварийного жилья

Новый дом для переселения из аварийного жилья в Беломорске сдадут в следующем году, сообщили в правительстве Карелии.

Ход строительства проверил глава Карелии Артур Парфенчиков, отметив, что возведение дома идет в соответствии с графиком.

В четверг, 18 августа, руководитель региона Артур Парфенчиков приехал с рабочей поездкой в Беломорск и побывал на улице Строительной, где компания «Карелстроймеханизация» возводит 132-квартирный панельный дом. Работа идет по региональной программе переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2023 годы.

Дом будет состоять из трех секций, по подъезду в каждой.

«Строительство идет строго в графике. Мы возвели первую секцию и готовимся к началу монтажа второй и третьей, собрать их планируем до конца октября», - сообщил руководитель проекта компании «КСМ» Кирилл Попов.

На следующей неделе строители будут делать оконные блоки и кровельные работы в первой секции. Закрыв контур здания, с октября они приступят к отделке помещений.

В новый пятиэтажный дом переедут более 300 человек. Ввод здания в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Кроме того, рядом с новостройкой планируют возвести еще 134-квартирный дом.