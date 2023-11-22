В Беломорске завершили ремонт памятника — объекта культурного наследия

Работы выполнили в рамках проекта «Без прошлого нет будущего».
Завершен ремонт объекта культурного наследия регионального значения «памятник Герою Советского Союза А. Н. Пашкову», расположенного в Беломорске. Об этом сообщает паблик управления по охране ОКН Карелии.
Как отметили в группе, ремонтные работы выполнялись в рамках проекта «Без прошлого нет будущего», реализованного по программе поддержки местных инициатив.
Были выполнены:
— облицовка пьедестала плитами из габбро-диабаза;
— изготовлены из габбро-диабаза основание пьедестала и новая плита с памятным текстом;
— отшлифован и окрашен бюст;
— мощение территории памятника новой тротуарной плиткой.
Торжественное открытие обновленного памятника А. Н. Пашкову состоялось 30 октября 2023 года, рассказали в источнике.
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