В Беломорске завершили ремонт памятника — объекта культурного наследия

Работы выполнили в рамках проекта «Без прошлого нет будущего».

Завершен ремонт объекта культурного наследия регионального значения «памятник Герою Советского Союза А. Н. Пашкову», расположенного в Беломорске. Об этом сообщает паблик управления по охране ОКН Карелии.

Как отметили в группе, ремонтные работы выполнялись в рамках проекта «Без прошлого нет будущего», реализованного по программе поддержки местных инициатив.

Были выполнены:

— облицовка пьедестала плитами из габбро-диабаза;

— изготовлены из габбро-диабаза основание пьедестала и новая плита с памятным текстом;

— отшлифован и окрашен бюст;

— мощение территории памятника новой тротуарной плиткой.



Торжественное открытие обновленного памятника А. Н. Пашкову состоялось 30 октября 2023 года, рассказали в источнике.