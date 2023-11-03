В Беломорском районе кроссовер слетел с дороги и застрял между деревьев

Пожарные Беломорска ликвидировали последствия ДТП.

О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы Беломорского района.

В пятницу, 3 ноября, в 10.47 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 33 километре автодороги поселок Пушной — Беломорск. Там в кювет съехал легковой Renault Duster.

К месту происшествия были направлены шесть человек личного состава на одной автоцистерне пожарной части № 61 Беломорска. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Пожарные осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторную батарею и достали легковушку из кювета на обочину. Кроме того, огнеборцы спилили деревья мешавших проведению аварийно-спасательных работ.