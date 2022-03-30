В больнице Петрозаводска скончалась найденная на улице без сознания травмированная женщина

Следственный комитет Карелии дал описание погибшей и просит всех, кто что-либо знает о ней, сообщить правоохранительные органы.

Следователи следственного отдела по Петрозаводску СК Карелии устанавливают личность неизвестной женщины.

Так, 17 февраля у дома 7А по улице Генерала Фролова в Петрозаводске была обнаружена женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, без сознания, с телесными повреждениями. Пострадавшая была доставлена в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, женщина скончалась 26 февраля.

Приметы женщины: возраст около 50 лет, среднего роста (примерно 160 см), среднего телосложения.

Была одета: белая вязаная шапка, водолазка с разноцветными горизонтальными полосами и голубым воротом, дубленка до колена серого цвета, черные шерстяные колготки, белые сапоги-дутики. При себе имела очки.

Лиц, обладающих информацией о личности неизвестной женщины, просят позвонить по телефонам:

592-589,

592-590,

594-673,

либо подойти лично, а также распространить данную информацию в социальных сетях.