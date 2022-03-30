890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Ипотека от 3,7% на квартиры в центре города в клубном доме «Речка»
21.04.2022 15:36
Пенсионерка в Петрозаводске выживает в расселенном аварийном доме, с крысами, голубями, без воды и отопления
Сегодня 00:15
В Петрозаводске вспыхнул деревянный дом (ВИДЕО)
21.04.2022 20:58

В больнице Петрозаводска скончалась найденная на улице без сознания травмированная женщина

Новости. Происшествия
13:14, 22 Апреля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Следственный комитет Карелии дал описание погибшей и просит всех, кто что-либо знает о ней, сообщить правоохранительные органы.

Следователи следственного отдела по Петрозаводску СК Карелии устанавливают личность неизвестной женщины.

Так, 17 февраля у дома 7А по улице Генерала Фролова в Петрозаводске была обнаружена женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, без сознания, с телесными повреждениями. Пострадавшая была доставлена в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, женщина скончалась 26 февраля.

Приметы женщины: возраст около 50 лет, среднего роста (примерно 160 см), среднего телосложения.

Была одета: белая вязаная шапка, водолазка с разноцветными горизонтальными полосами и голубым воротом, дубленка до колена серого цвета, черные шерстяные колготки, белые сапоги-дутики. При себе имела очки.

Лиц, обладающих информацией о личности неизвестной женщины, просят позвонить по телефонам:
592-589,
592-590,
594-673,
либо подойти лично, а также распространить данную информацию в социальных сетях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2022, 00:01
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
16.04.2022, 09:55
Главный проспект Петрозаводска почти полностью закрывается для парковки
18.04.2022, 10:46
Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска
15.04.2022, 16:41
Замгендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии стала экс-руководитель Корпорации развития РК Анна Позднякова

Аналитика

Сегодня 10:22
Капитал
Новые технологии против боли!
Боль в спине, суставах или мышцах, которая наступает неожиданно и в самый неподходящий момент, можно победить в «Костной клинике» с помощью современных инновационных методов физиотерапии.
«Только бы хуже не было»
Сегодня 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
Сегодня 09:00
Карелия начала экономить бумагу
21.04.2022 11:49
Адвокат Наталия Чернова: «Дискутируйте в узком кругу»
18.04.2022 09:18
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.