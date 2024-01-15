В две школы Петрозаводска ищут директоров

Объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей в школах № 8 и 35.

В Петрозаводске объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей директоров школ № 8 и 35, сообщили в паблике городской администрации.



Документы от соискателей принимают до 15 февраля включительно в рабочие дни (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) по адресу: проспект Ленина, дом 2, кабинет 426.



Подробную информацию о вакансиях, квалификационных требованиях и необходимом пакете документов можно найти в разделе управления образования на сайте администрации.