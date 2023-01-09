В двух районах Карелии не будут проводить Крещенские купания

В Сегежском и Суоярвском районах Карелии не будут проводить Крещенские купания.

В ночь на 19 января 2023 года Крещенские купания не будут организовывать в двух районах республики.



«В Сегежском районе в 2023 году Крещенские купания с установкой купели-иордани проводиться не будут», - говорится в сообщении паблика местных спасателей.



Кроме того, как нам сообщил глава Суоярвского муниципального округа Роман Петров, на этой территории также не будут организовывать Крещенские купания.



«Самовольное обустройство купелей и организация купаний в них влечет административную или уголовную ответственность. Берегите себя и своих близких», - резюмировали в паблике сегежских сотрудников МЧС.