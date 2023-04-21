В филиале фонда «Защитники Отечества» в Карелии подвели итоги первого месяца работы

За первый месяц работы в филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 300 человек, 200 жителей республики уже получили помощь в решении своих вопросов.

Персональное комплексное сопровождение обратившихся в фонд граждан чаще всего начинается с содействия в получении официального статуса ветерана боевых действий, назначении мер социальной поддержки и правового консультирования.

«Недавно к нам обратилась жена участника СВО, который получил осколочные ранения и был представлен к награде. Она попросила оказать помощь в его переводе на новое место службы после окончания лечения. При нашем содействии мужчина получил отношение на перевод и теперь работает в Петрозаводском военкомате. Далее мы будет помогать ему в установлении статуса ветерана боевых действий и получении полагающихся выплат», — рассказала социальный координатор Татьяна Митюева.

Для повышения эффективности оказания помощи защитникам Отечества и их близким руководство филиала фонда подписало соглашения о сотрудничестве с Законодательным Собранием РК, Уполномоченным по правам человека, Бюро медико-социальной экспертизы и юридическими объединениями: Ассоциацией юристов России, Нотариальной и Адвокатской палатами, Госюрбюро. В ближайшее время состоится заключение соглашений с Управлением труда и занятости, Министерствами социальной защиты и здравоохранения республики, Отделением Социального фонда России.

«Самое главное для нас, чтобы все военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации, семьи погибших бойцов не испытывали трудностей с оформлением полагающихся им выплат, с медицинской и юридической помощью, с трудоустройством и знали, что им достаточно прийти в фонд, и мы поможем решить все проблемы», — отметила руководитель филила Ирина Бакунович.

За прoшедший месяц команда фонда приняла участие в организации различных мероприятий, в том числе направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Например, в День защиты детей и День молодежи на различных площадках республики прошли акции, в которых каждый желающий мог поучаствовать в плетении маскировочных сетей, написать письма на фронт, оставить видеообращение со словами поддержки в адрес участников СВО.

Для детей из семей ветеранов СВО проведена экскурсия в музей «Полярный Одиссей», организовано посещение спектаклей в Музыкальном и Кукольном театрах республики. Постановки смогли увидеть более 140 детей.

В День России руководитель филиала навестила раненных участников СВО в военном госпитале. Ирина Бакунович тепло поздравила военнослужащих с праздником, поблагодарила их за проявленное мужество и героизм и передала им детские письма и обереги — мешочки родной земли.

Задача филиала фонда — сделать так, чтобы учреждение стало местом, где ветераны спецоперации и члены их семей могут не только получить все ответы, найти решения, но и почувствовать заботу.

Обратиться в филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Республике Карелия можно по адресу: Петрозаводск, улица Свердлова, дом 1 или по телефону: 8(8142) 44-53-10.