В Финляндии могут продать принадлежащий русским предпринимателям стадион

Новые санкции ЕС позволяют отобрать стадион в Хельсинки, клоторым владеют российские бизнесмены.

Новые санкции против РФ, вероятно, будут включать в себя меры, с помощью которых принадлежащий российским предпринимателям стадион Helsinki Hall в Финляндии может быть экспроприирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское агентство STT.

По его информации, в новый пакет санкций ЕС, запланированный на декабрь, может быть включена возможность продажи замороженных активов в виде исключения, тем самым открывается возможность продать арену. Однако в случае продажи деньги все равно останутся замороженными, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии ищут способы взять под контроль принадлежащий российским предпринимателям стадион Helsinki Hall.

Около 45% акций стадиона, ранее известного как Hartwall Arena, принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Согласно реестру акционеров, у объекта 562 владельца, однако Ротенберг и Тимченко могут принимать ключевые решения независимо от других.