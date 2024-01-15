В Финляндии планируют полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

В правительстве страны назвали время, когда запрет может вступить в силу.

Кабмин Финляндии готовится полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью весной 2024 года, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. Об этом 15 января пишет «Фонтанка» со ссылкой на портал Yle.

Министр рассказал о работе над «полным запретом» на сделки с недвижимостью россиян в Финляндии. Он отметил, что сейчас ищет для этого «юридические основания».

По его словам, правительство также намерено ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицам и компаниям из стран, не входящих в Европейский союз и Европейское экономическое пространство (ЕЭП). Хяккянен уверен, что решение будет найдено уже весной.