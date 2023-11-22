В Финляндии рассчитывают на открытие границы с Россией к Рождеству

Финские журналисты со ссылкой на погранслужбу указали на вероятность открытия границы уже через месяц.

Решение властей Финляндии о закрытии почти всех пропускных пунктов на границе отменило предыдущее решение о закрытии четырех пунктов на юго-восточной границе до 18 февраля. И теперь граница может открыться уже к этому Рождеству, считают финские журналисты. Об этом пишет Фонтанка.

Как пишут СМИ в Суоми 23 ноября со ссылкой на заместителя начальника пограничной службы контр-адмирала Маркку Хассинена, это правильная трактовка. Такая вероятность есть.

«Считается, что срок примерно в месяц будет правильным, учитывая жесткие ограничения, — сказал Хассинен. — На практике если в принятое решение не будут вноситься изменения, то его действие прекратится до Рождества. Лично у меня сложилось впечатление, что, возможно, его придется пересмотреть и раньше»