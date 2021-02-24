В Финляндии собираются ввести чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Сегодня правительство Финляндии объявило о трехнедельном локдауне с 8 марта.

По информации Yle, правительство собирается объявить о введении в стране чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронаэпидемией.

Вопрос обсуждался вечером в ходе переговоров правительства в Доме сословий.

Согласно источникам Yle, основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов. В рамках нынешнего законодательства это можно сделать только прибегнув к 23 статье Конституции Финляндии.

Кабинет министров надеется с помощью этой меры сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения. Весной прошлого года финские власти уже прибегали к 23 статье Конституции для ограничения работы ресторанов.

По данным Ведомства здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост кривой объясняется более высокой заражаемостью мутаций коронавируса. Для сдерживания вируса необходимы более жесткие ограничительные меры.

Еще одним аргументов в пользу ужесточения карантина стал рост числа коронапациентов, нуждающихся в палатах интенсивной терапии. По словам Матти Рейникайнена, профессора-реаниматолога из университетской больницы Куопио, можно говорить о приближении третьей волны.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в столичном регионе. В Хельсинки количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей в два с половиной раза превышает общий показатель по стране (285 против 107,5).

Вчера столичные власти уже приняли решение ввести дополнительные ограничения с 25 февраля: так, например, в помещениях, рассчитанных на 10 человек и более, необходимо соблюдать дистанцию в два метра. Это правило касается как государственные и муниципальные, так и частные заведения вроде магазинов, ресторанов и церквей. Мера действует до 14 марта.

При этом власти Южной Финляндии предупредили, что в ближайшее время могут принять новые ограничительные меры: закрыть спортзалы, сауны, танцевальные клубы и прочие развлекательные заведения, а также ограничить число пассажиров общественного транспорта. Такую возможность региональные власти получили на этой неделе в понедельник.

Ранее о новых ограничительных мерах объявило правительство соседней Швеции. Там решили обязать все заведения общественного питания закрываться в 20.30 независимо от того, продается в них алкоголь или нет. Эта мера будет действовать по всей стране до отдельного распоряжения.

В начале года ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, однако в последнее время число заражений вновь стало расти. За последние две недели было зафиксировано почти 400 случаев на 100 тысяч человек.

Сегодня, по сообщению Yle, ы Финляндии объявили о том, что с 8 марта в Финляндии вводится локдаун.

Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища переводятся на дистанционное обучение на тот же срок.