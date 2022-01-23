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В Финляндии умер основатель Общества карельской культуры

Новости. Общество
13:21, 24 Января 2022
фото: © Министерство национальной политики Карелии / ВК

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На 91-м году жизни скончался известный в Карелии общественный деятель, журналист Иван Акимов.

Карел по национальности, уроженец села Колатсельга, Иван Алексеевич был одним из видных национальных общественных деятелей, основателей Общества карельской культуры (теперь - РОО «Союз карельского народа»), сообщили в Миннаце республики.

В 1960-1970-х годах Иван Акимов работал в национальной редакции Государственного комитета по теле- и радиовещанию. Был автором и ведущим первых программ на карельском языке, автором многочисленных статей газет Oma Mua и Karjalan Sanomat, делегатом и участником съездов карелов.

В Миннаце республики приносят искренние соболезнования родным и близким Ивана Алексеевича.

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Комментарии

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Экспeрд
2022-01-24 15:05:25
А где председатель самобытного конгресса Григорьев ? Раньше каждый день письма в Кремль писал.
кир
2022-01-24 14:54:25
Хорошо и долго жил как секретари компартии, КГБ-шники и их родственники, которые перебрались в страну с таким же климатом. :) А тут все "строили" социализм.
Гость
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