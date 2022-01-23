В Финляндии умер основатель Общества карельской культуры

На 91-м году жизни скончался известный в Карелии общественный деятель, журналист Иван Акимов.

Карел по национальности, уроженец села Колатсельга, Иван Алексеевич был одним из видных национальных общественных деятелей, основателей Общества карельской культуры (теперь - РОО «Союз карельского народа»), сообщили в Миннаце республики.

В 1960-1970-х годах Иван Акимов работал в национальной редакции Государственного комитета по теле- и радиовещанию. Был автором и ведущим первых программ на карельском языке, автором многочисленных статей газет Oma Mua и Karjalan Sanomat, делегатом и участником съездов карелов.

В Миннаце республики приносят искренние соболезнования родным и близким Ивана Алексеевича.