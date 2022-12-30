В ГИБДД Карелии попросили водителей не гонять по зимней дороге

В Госавтоинспекции республики объяснили водителям, как ездить зимой, чтобы не попасть в ДТП.

По словам сотрудников ГИБДД, скользкой дорога может оставаться, даже если она обработана противогололедными средствами. Поэтому зимой водителю необходимо выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, придерживаться плавного стиля вождения.

«Перед выполнением маневров следует убедиться в безопасности, избегая резкого разгона и торможения. В случае непредвиденной ситуации на дороге предупредите других участников движения светом фар, аварийной сигнализацией или звуковым сигналом. Возле остановок общественного транспорта, перед светофорами и пешеходными переходами от частых торможений образуются наледи, заранее снижайте скорость», - сообщили в ведомстве.

Не забыли стражи порядка и про других участников движения – про пешеходов.

Им они посоветовали не держать руки в карманах, так как при падении велика вероятность получения тяжелых травм.

«Перед выходом на проезжую часть необходимо быть предельно осторожными, учитывать, что автомобилю может не хватить тормозного пути, в случае неожиданного появления пешехода, - предупредили сотрудники Госавтоинспекции. -И используйте световозвращатели, они сделают вас заметными для водителя в темное время суток».