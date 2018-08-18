В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова

По теме
Загрузка...
Пенсионерка сбила молодого мужчину в столице Карелии.
По данным ведомства, 17 августа в 19.15 на улице Мерецкова 76-летняя водитель-женщина на Nissan Qashqai сбила 25 летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
С полученными травмами он госпитализирован в лечебное учреждение.
По теме
Выбор читателей
14.08.2018, 07:20
16.08.2018, 16:18
15.08.2018, 12:38
16.08.2018, 12:40
Аналитика
16.08.2018 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
16.08.2018 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии