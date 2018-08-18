В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова

Пенсионерка сбила молодого мужчину в столице Карелии.

По данным ведомства, 17 августа в 19.15 на улице Мерецкова 76-летняя водитель-женщина на Nissan Qashqai сбила 25 летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С полученными травмами он госпитализирован в лечебное учреждение.