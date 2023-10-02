В горах Карелии закрылись туристические маршруты

В национальном парке Паанаярви закрываются водно-пешие и пешие маршруты на горы и водопады.

В официальном паблике национального парка «Паанаярви» сообщили о закрытии для использования пеших и водно-пеших маршрутов.

Для туристов с 1 октября закрылись маршруты № 1 «Астерваярвская природная тропа», № 2 «Озеро Паанаярви», № 4 «Водопад Киваккакоски», № 6 «Гора Кивакка», № 9 «Гора Нуорунен».

Напомним, в августе в парке «Паанаярви» обустроили тропу на гору Кивакка.