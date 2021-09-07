Депутаты намерены привлекать насильников к принудительному медикаментозному лечению.

В Госдуме готовят закон о химической кастрации осужденных педофилов. Речь идет о принудительном медикаментозном лечении насильников несовершеннолетних.

Как рассказал Lenta.Ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, вопрос о химической кастрации педофилов предполагается в обязательном порядке выносить на рассмотрение суда. «После отбытия наказания, когда он выходит на свободу, суд должен принимать решение о продолжении или прекращении такого медикаментозного лечения, или, как в народе говорят, химической кастрации», – пояснил депутат.