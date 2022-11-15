В Госдуме хотят разрешить женщинам работать водолазами и пожарными

В Государственную думу внесли проект, упраздняющий перечень запрещенных для женщин профессий.

Группа депутатов фракции «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается упразднить список запрещенных для женщин профессий. Об этом пишет ТАСС.

Инициативой предлагается признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ («Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах»).

По словам авторов, законопроект разработан в целях «устранения правовых основ профессиональной и экономической дискриминации женщин». «Перечень запрещенных для женщин профессий ограничивает их возможность получать большой доход. В этом списке — работа нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем [женщины] получают меньшую пенсию», — отмечается в пояснительных материалах.

Кроме того, «Новые люди» считают «необоснованными запреты для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами». Помимо этого, в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник, 6 декабря, замруководителя фракции Сардана Авксентьева заявила, что «многим женщинам приходится работать в сложных условиях по тем профессиям, которые традиционно считаются женскими». «Сейчас действует запрет для женщин поднимать грузы больше 15 килограммов (это без перемещения). Но медсестры, санитарки, сиделки перекладывают лежачих больных, которые могут весить и центнер, выполняют тяжелый физический труд, получая зачастую сильно меньше, чем мужчины на работах из запрещенного перечня», — пояснила она.

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда России, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин. В него включены 100 позиций. Документ заменил принятый более 20 лет назад перечень из 456 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.