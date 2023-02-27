В Госдуме намерены ужесточить наказание за «дискредитацию Вооруженных Сил РФ»

В России запретят «дискредитировать» не только военных, но и всех участников СВО.
В Государственную думу внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, которые ужесточат наказание за «дискредитацию Вооруженных Сил РФ». Сейчас статья 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Новые поправки увеличат размер штрафа до 5 миллионов рублей, срок принудительных работ – до 5 лет, а лишения свободы – до 15 лет.
Кроме того, внесенный законопроект запрещает «дискредитировать» не только Вооруженные Силы РФ, но всех участников специальной военной операции. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки планируется принять до середины марта.
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