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В Госдуме поддержали увеличение подоходного налога для богатых россиян

Новости. Экономика
20:30, 29 Июня 2023
фото: © ria.ru

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Депутат назвала справедливой идею увеличить НДФЛ для богатых россиян до 20%.

Увеличение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, зарабатывающих больше 25 миллионов, с 13 до 20% является справедливым и поможет менее обеспеченным слоям населения. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бессараб напомнила о ранее выдвинутом предложении отменить налог на НДФЛ для граждан, которые после вычета получают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). По словам депутата, увеличение дохода для обеспеченных слоев населения поможет найти баланс в сложившейся ситуации

«Я бы согласилась поддержать такое предложение. Действительно, есть необходимость задуматься о том, чтобы НДФЛ не оплачивали люди, получающие доход в размере МРОТ и ввести дополнительные меры помощи», — сказала она.

При этом парламентарий выразила уверенность в том, что увеличение налога для богатых россиян не спровоцирует отток обеспеченных граждан из России.

«Я думаю, что всех, кто перевел капиталы в страны наших западных партнеров, уже пожалели о том, что они сделали. Хочу напомнить, что прогрессивная школа подоходного налога в странах Запада гораздо выше и гораздо более жесткая, чем у нас», — добавила Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ для богатых россиян с 13 до 20 процентов. Депутат упомянул прогрессивную налоговую шкалу, по которой россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагают НДФЛ не в 13, а в 15 процентов.

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