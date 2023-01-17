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В ГосДуме отклонили инициативу властей Карелии сократить водоохранную зону

Новости. Общество
15:20, 18 Января 2023
фото: © Дмитрий Балакирев / dimabalakirev.livejournal.com

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Комитет ГосДумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды не поддержал инициативу властей Карелии сократить водоохранную зону до 50 метров.

Депутат ГосДумы от Карелии Валентина Пивненко сегодня, 18 января, на заседании профильного комитета нижней палаты парламента вновь подняла вопрос о поправке в статью 65 Водного кодекса РФ. Законодательная инициатива властей республики касается уменьшения ширины прибрежных защитных полос с 200 до 50 метров.

По мнению Пивненко, данная инициатива не нарушит эко-систему водоемов при соблюдении всех экологических норм. Парламентарий привела в пример международную практику: в соседней Финляндии, недружественной сейчас стране, водозащитная зона — 10 метров.

Сокращение прибрежных защитных полос, по мнению парламентария, позволит разрешить большую часть проблем с земельными участками у жителей населенных пунктов, прилегающих к водоемам. Изменение в Водный кодекс поможет максимальному вовлечению в гражданско-правовой оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, развитию экономики, сельского хозяйства.

«Кроме того, Шойгу вчера дал поручение сформировать армейский корпус в Карелии, что потребует создание определенных условий для военных и их семей, обеспечения их питанием», — отметила Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы уверена, что законодательная инициатива властей Карелии важна с точки зрения интересов государства. Хотя ранее правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект.

Участники заседания не поддержали коллегу из Карелии. Парламентарии считают, что в рамках всей страны нельзя вводить нормы, предлагаемые республикой. Кроме того, закинициатива нарушает ряд других законов РФ.

На заседании отметили, то, что в Карелии водозащитная полоса везде в 200 метров, это вопрос к Росрыболовству, поскольку это связано с категорийностью водоемов. В республике озера признаны водными объектами рыбохозяйственного значения, которые используются или могут быть использованы для добычи особо ценных и ценных видов рыб.

«Не совсем загрязнные озера в Карелии. Потеряете их. Озера нужно оставить в покое», — отметили на заседании профильного комитета ГосДумы.

Комитет ГосДумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отклонил законодательную инициативу из Карелии.

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