В Карелии 10 кандидатов будут бороться за мандат депутата Госдумы

Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала 10 кандидатов на выборы в Госдуму по Карельскому одномандатному округу, выдвинутых партиями.

Центральная избирательная комиссия Карелии накануне зарегистрировала трех кандидатов в депутаты Государственной Думы по Карельскому одномандатному округу № 17.

Это первый секретарь рескома КПРФ Евгений Ульянов, которого выдвинула КПРФ, гендиректор «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин от партии «Новые люди» и советник гендиректора ФГУ «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Виктор Степанов от партии «Справедливая Россия -Патриоты-За правду».





Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы все десять кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутые по одномандатному избирательному округу № 17.

Напомним, ранее были зарегистрированы:

Александр Паккуев (ЛДПР), Анна Позднякова (Партия Роста), Эмилия Слабунова (Яблоко), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Иван Кадаяс (Родина) , Валентина Пивненко (Единая Россия).

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября.