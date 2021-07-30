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В Карелии 10 кандидатов будут бороться за мандат депутата Госдумы

Новости. Политика
12:32, 31 Июля 2021
фото: ЦИК Карелии

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Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала 10 кандидатов на выборы в Госдуму по Карельскому одномандатному округу, выдвинутых партиями.

Центральная избирательная комиссия Карелии накануне зарегистрировала трех кандидатов в депутаты Государственной Думы по Карельскому одномандатному округу № 17.

Это первый секретарь рескома КПРФ Евгений Ульянов, которого выдвинула КПРФ, гендиректор «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин от партии «Новые люди» и советник гендиректора ФГУ «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Виктор Степанов от партии «Справедливая Россия -Патриоты-За правду».



 Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы все десять кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутые по одномандатному избирательному округу № 17.

Напомним, ранее были зарегистрированы:

Александр Паккуев (ЛДПР), Анна Позднякова (Партия Роста), Эмилия Слабунова (Яблоко), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Иван Кадаяс (Родина) , Валентина Пивненко (Единая Россия).

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября.

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Комментарии

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кир
2021-07-31 14:35:07
Пивненко только на пенсию. Старая совсем.
Изя
2021-07-31 15:01:38
да и наглая к тому же )))
театральный критик
2021-07-31 14:06:04
Две бабули под окном пряли поздно вечерком..
Изя
2021-07-31 13:51:41
Так думаю у Ульянова шанс вылезти первым , на протестной волне , есть , если сам не сольётся в финале . :)
театральный критик
2021-07-31 14:56:32
Изя, ежели было бы так, то мы бы суетились. Отметь наше спокойствие :)
Гость
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