В Карелии более 130 детей-сирот улучшили свои жилищные условия в прошлом году

Благодаря системе денежных выплат за счет средств республиканского бюджета нуждающиеся в жилье дети-сироты приобретают квартиры.

Более 130 детей-сирот улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.



«Всего в 2023 году жилыми помещениями обеспечен 131 чел. из категории детей-сирот, из них: 65 чел. — по договорам найма специализированных жилых помещений, приобретенных в 2023 году; 6 чел. — по договорам найма специализированных жилых помещений, приобретенных в период 2020–2022 годов, 5 чел. обеспечены жилым помещением по договору социального найма за счет муниципального жилищного фонда, 55 чел. — предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения в собственность», — сообщила Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова.



Благодаря введенной с 1 января 2022 года по инициативе главы республики и прокурора региона Дмитрия Харченкова системе единовременных денежных выплат за счет средств республиканского бюджета, нуждающиеся в жилье дети-сироты, достигшие 22 лет, приобретают квартиры в собственность.



«В прошлом году выдано 91 Свидетельство о предоставлении данной выплаты, из них 55 человек приобрели свои квартиры в Кеми, Лоухах, Сегеже, Медвежьегорске и Петрозаводске, Новосибирске и Новгородской области. Это почти в 2 раза больше, чем в 2022 году», — добавила Соколова.



Анастасия Лаврушина из Суоярвского района благодаря поддержке купила квартиру в Петрозаводске.



«Мы живем здесь буквально неделю — до этого шел ремонт. Квартира моя с 6 декабря. Изначально я думала, что буду дожидаться очереди на жилье в Суоярви, но потом решила, что хочу жить в Петрозаводске. Узнала о выплате, оформила ипотеку и приобрела квартиру», — рассказала Анастасия.



Как отметили в источнике, если жилое помещение приобреталось с привлечением кредитных средств, дополнительно к свидетельству о предоставлении выплаты предусмотрено оказание единовременной материальной помощи для оплаты части первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу). Размер материальной помощи составляет 500 тысяч рублей, но не более 50% от суммы первоначального взноса по ипотечному кредиту. Данной помощью в 2023 году воспользовались 12 человек.



В Минсоцзащиты также рассказали, что на приобретение жилых помещений для детей-сирот были предусмотрены средства в размере 136 754,7 тыс. руб., в том числе 37 961,5 тыс. руб. — средства федерального бюджета.



За счет предусмотренных средств в 2023 году было приобретено 65 жилых помещений для детей-сирот, в том числе 20 жилых помещений за счет средств федерального бюджета.