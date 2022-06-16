В Карелии девушке, решившей поговорить о взаимоотношениях, сломали череп

Попытка поговорить об отношениях закончилась для жительницы Лахденпохьи в больнице, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района обратилась местная жительница, пострадавшая во время конфликта. Участковый выяснил обстоятельства преступления.

Горожанка пришла в гости к своему 27-летнему знакомому, чтобы поговорить об их взаимоотношениях. Но беседа не задалась, превратившись в драку. Во время выяснения отношения хозяин жилища несколько раз ударил свою знакомую по лицу.

Женщина ушла, а уже дома вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшую, диагностировав черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушибы. Впоследствии полученные повреждения были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Фигурант дол признательные показания, ему грозит до 3 лет лишения свободы.