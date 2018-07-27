В Карелии директор строительного участка упал с цистерны и получил тяжелую травму

Государственная инспекция труда в Республике Карелия провела расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего в ООО "ПСК Строитель" с директором АБЗ.

На участке "АБЗ Габсельга" 26 июня производилась загрузка промышленной пыли в полуприцеп-цистерну. Для контроля количества загруженной пыли через открытую горловину полуприцепа-цистерны директор АБЗ поднялся по ступенькам полуприцепа-цистерны наверх (высота 3,8 метра) и прошел по трапу до открытой горловины, встал наверх цистерны, после проверки уровня загруженной пыли развернулся и хотел направиться в обратном направлении, поскользнулся, потерял равновесие и упал.

В результате чего получил тяжелую травму ног.

По результатам расследования Государственной инспекцией труда в Республике Карелия причинами несчастного случая явились:

- неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие документов, устанавливающих требования охраны труда при проведении работ на высоте (полуприцепе – цистерне).

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

- несовершенство технологического процесса, выразившиеся в не обеспечении работодателем использования инвентарных лесов.

- допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного периодического медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования.

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившиеся в необеспечении безопасности труда.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Медвежьегорского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.