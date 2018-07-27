Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
14:26, 27 Июля 2018

В Карелии директор строительного участка упал с цистерны и получил тяжелую травму

По теме

Жителя Питкяранты будут судить за ложное сообщение о взрыве
27.07.18 13:48
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие
27.07.18 11:19
В Калевальском районе гибнет рыба – возможно, из-за жары
27.07.18 10:37
Все новости
Загрузка...

Государственная инспекция труда в Республике Карелия провела расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего в ООО "ПСК Строитель" с директором АБЗ.

На участке "АБЗ Габсельга" 26 июня производилась загрузка промышленной пыли в полуприцеп-цистерну. Для контроля количества загруженной пыли через открытую горловину полуприцепа-цистерны директор АБЗ поднялся по ступенькам полуприцепа-цистерны наверх (высота 3,8 метра) и прошел по трапу до открытой горловины, встал наверх цистерны, после проверки уровня загруженной пыли развернулся и хотел направиться в обратном направлении, поскользнулся, потерял равновесие и упал.

В результате чего получил тяжелую травму ног.

По результатам расследования Государственной инспекцией труда в Республике Карелия причинами несчастного случая явились:

- неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие документов, устанавливающих требования охраны труда при проведении работ на высоте (полуприцепе – цистерне).
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.
- несовершенство технологического процесса, выразившиеся в не обеспечении работодателем использования инвентарных лесов.
- допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного периодического медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования.
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившиеся в необеспечении безопасности труда.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Медвежьегорского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

По теме

Жителя Питкяранты будут судить за ложное сообщение о взрыве
27.07.18 13:48
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавшие
27.07.18 11:19
В Калевальском районе гибнет рыба – возможно, из-за жары
27.07.18 10:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»