В Карелии финансирование системы здравоохранения за два года увеличилось на 4,7 миллиарда рублей

Глава Минздрава республики подвел итоги финансирования системы здравоохранения в 2023 году.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о финансовых итогах 2023 года.

«Благодаря проведенной в 2023 году работе Правительства Карелии и Минздрава республики по введению коэффициента доступности в методику предоставления регионам федеральных субвенций на 2,2 млрд рублей увеличилось финансирование системы здравоохранения республики за счет средств обязательного медицинского страхования. Это позволит повысить доступность бесплатной медицинской помощи населению», — написал глава карельского Минздрава.

Также он привел динамику увеличения субвенций за последние три года. Так, если в 2022 году Карелия получила 13,7 млрд рублей, то в 2023 — уже 15 млрд, а в 2024 — 17,2 млрд. За два года эта цифра выросла на 4,7 млрд рублей.