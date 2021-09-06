В Карелии губернаторский канал снял «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО)

Телеканал «Сампо ТВ 360» выпустил трейлер фильма «Командир: история противостояния».

Губернаторский телеканал «Сампо ТВ 360» опубликовал двухминутный трейлер фильма «Командир: история противостояния». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки.

«Когда „карловцы“ решили подмять под себя город Петрозаводск, на их пути встала команда Артура Парфенчикова. Их противостояние, а по сути, война длилось десять лет, ежедневно. Один был для своих Паханом. Другого именовали коротко, как на поле боя, — Командир», — говорится в трейлере.

Премьера фильма состоится восьмого сентября, в среду.

Напомним, знаменитая преступная группировка предстала перед судом в 2004 году. Лидеру Виталию Карлову присудили 14 лет тюрьмы. Остальные участники ОПГ получили от 11 до 4 лет колонии строгого режима.