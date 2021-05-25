В Карелии ищут добровольцев в пожарную команду

В разных районах Карелии идет набор в добровольную пожарную команду, сообщили в правительстве республики.

В Карелии объявили набор в добровольную пожарную команду.

В добровольцах нуждаются поселки Луусалми и Кепа Калевальского района, село Гридино Кемского района, деревня Тивдия и Уница Кондопожского района, село Паданы Медвежьегорского района, а также некоторые другие населенных пункты республики.

Дополнительная информация — у директора региональной добровольной пожарной команды Александра Еремкина. Телефон в Петрозаводске 8 (814-2) 730-21