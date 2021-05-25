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В Карелии ищут добровольцев в пожарную команду

Новости. Общество
13:58, 26 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

В разных районах Карелии идет набор в добровольную пожарную команду, сообщили в правительстве республики.

В Карелии объявили набор в добровольную пожарную команду.

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В добровольцах нуждаются поселки Луусалми и Кепа Калевальского района,  село Гридино Кемского района,  деревня Тивдия и Уница Кондопожского района, село Паданы Медвежьегорского района, а также некоторые другие населенных пункты республики.

Дополнительная информация — у директора региональной добровольной пожарной команды Александра Еремкина. Телефон в Петрозаводске 8 (814-2) 730-21

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Комментарии

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Leopol'd
2021-05-26 14:08:09
Это те, что обеспечивают безбедные пенсии генералам мчс, но не имеют никакого вознаграждения, экипировки и социальной защиты? Очень нужная, всероссийская структура!
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