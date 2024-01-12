В Карелии изменились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Роспотребнадзоре республики привели свежие данные по заболеваемости.

На минувшей неделе, с 8 по 14 января, в Карелии были зафиксированы 167 случаев заболевания Covid-19, а также 5708 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Такие данные привели в управлении Роспотребнадзора республики.

Таким образом, за неделю количество зафиксированных заболеваний ОРВИ и гриппом в Карелии уменьшилось на более, чем 300 случаев.

В Петрозаводске было зафиксировано 3919 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 109%.

За минувшую неделю по предложению Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия была приостановлена деятельность 315 классов в 39 школах Петрозаводска.