В Карелии изменились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Роспотребнадзоре республики привели свежие данные по заболеваемости.
На минувшей неделе, с 8 по 14 января, в Карелии были зафиксированы 167 случаев заболевания Covid-19, а также 5708 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Такие данные привели в управлении Роспотребнадзора республики.
Таким образом, за неделю количество зафиксированных заболеваний ОРВИ и гриппом в Карелии уменьшилось на более, чем 300 случаев.
В Петрозаводске было зафиксировано 3919 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 109%.
За минувшую неделю по предложению Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия была приостановлена деятельность 315 классов в 39 школах Петрозаводска.
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