В Карелии капитально отремонтируют два железнодорожных переезда

Ремонтные работы пройдут на железнодорожных переездах Карелии с мая по октябрь.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, капитальный ремонт запланирован на 2 переездах, которые находятся в районе станции Сумский Посад и перегоне Сумский Посад–Тегозеро. Здесь заменят настилы, шпалы, очистят щебень, приведут в порядок автомобильные подходы к переезду.

На железнодорожных переездах в районе станций Петрозаводск, Деревянка, Лучевой, Ладва, Кондопога, Кемь, запланированы работы по замене резинокордового настила, на 26 переездах – асфальтировка автомобильных подъездов в зоне ответственности железной дороги.

Кроме того, на всех 180 переездах в республике будут проведены работы по текущему содержанию, в том числе на 116 железнодорожных переездах работы по обеспечению видимости водителям автотранспорта, на 73 переездах – замена и установка направляющих столбиков.