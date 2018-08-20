В Карелии компания оштрафована на 10 млн рублей за подкуп лесничего

Вступило в силу постановление мирового суда Пряжинского района о назначении компании административного штрафа за коррупционное правонарушение, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, ООО "Грин Лайн" было признано виновным в незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Лесозаготовительная компания передала Паннильского участкового лесничества более 1,7 миллиона рублей.

За эти деньги лесничий должен был осуществлять отводы лесосек и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках, проводить проверку качества отводов и таксации без выявления допущенных нарушений лесного законодательства, а также выполнить иные мероприятия, влекущие возникновение выгодных условий для работы ООО "Грин Лайн".

В настоящее время в отношении лесничего рассматривается уголовное дело в суде.

Прокурор Пряжинского района возбудил в отношении ООО "Грин Лайн" дело об административном правонарушении.

Мировой суд подверг фирму административному штрафу в размере 10 млн рублей. Пряжинский районный суд оставил апелляционную жалобу юридического лица без удовлетворения.