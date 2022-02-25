В Карелии лесовоз под управлением пьяного водителя вылетел в кювет (ФОТО)

В Пудожском районе произошла авария с участием грузовика.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 28 февраля в 15.50 в Пудожском районе водитель лесовоза Volvo не справился с управлением, и грузовик съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. В результате аварии никто не пострадал.

Подъехавший экипаж ДПС встретил водитель, 40-летний местный житель, находившийся в пьяном состоянии.

Нарушителя ждет административная ответственность, он лишится прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, предусмотрен штраф — 30 тысяч рублей. Решение примет суд.