В Карелии ликвидирована свалка, накопленная с советских времен

В Медвежьегорском районе ликвидирована свалка объемом почти 1000 кубов.

Компания ООО "Автоспецтранс" ликвидировала свалку объемом около 1 000 куб.м. в Медвежьегорском районе, сообщает Минстрой Карелии.

Несанкционированная свалка располагалась вдоль лесной дороги под Медвежьегорском на протяжении десятков метров.

По данным местных жителей, свалке было около 40 лет.

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