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Новости. Общество
14:17, 03 Августа 2018

В Карелии ликвидирована свалка, накопленная с советских времен

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В Медвежьегорском районе ликвидирована свалка объемом почти 1000 кубов.

Компания ООО "Автоспецтранс" ликвидировала свалку объемом около 1 000 куб.м. в Медвежьегорском районе, сообщает Минстрой Карелии.

Несанкционированная свалка располагалась вдоль лесной дороги под Медвежьегорском на протяжении десятков метров.

По данным местных жителей, свалке было около 40 лет.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-08-03 14:56:35
Держитесь 40-летние свалки,вам пришёл кирдык :) Ну и зачем этот пиар на ровном месте? Разве это не прямая обязанность ООО "Автоспецтранс"?
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