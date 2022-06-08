890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Квитанцию за газ теперь можно получить по электронной почте
Сегодня 10:28
Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи
Новое
Сегодня 11:19

В Карелии мошенники под видом правоохранителей украли у пенсионера 610 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:31, 23 Июня 2022
фото: © pfr.gov.ru

Новости партнеров

Пожилой житель Медвежьегорска до сих пор не верит полицейским и ждет обещанной мошенниками компенсации.

Как сообщили в МВД Карелии отделение полиции Медвежьегорска обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала свидетельницей того, как пенсионер, разговаривая с кем-то по телефону, подошел к банкомату с большой суммой денег.

Женщина поинтересовалась, не нужна ли пожилому мужчине помощь. Он ответил, что ему нужно перевести деньги, чтобы получить компенсацию за некачественные лекарства. Услышав это, женщина попыталась остановить пенсионера, но безуспешно. Тогда она вызвала полицейских.

Сотрудники полиции пообщались с 72-летним местным жителем и выяснили, что еще в марте с ним связался якобы следователь генеральной прокуратуры. По его словам, таблетки, которые покупал пенсионер, не прошли сертификацию и потому ему положена компенсация в размере 500 тысяч рублей.

Однако из-за технических неполадок банк не мог выплатить компенсацию. Для того, чтобы получить деньги нужно чтобы на счету было не менее 1 миллиона рублей. Мошенник был настолько убедительным, что мужчина в течение четырех месяцев перевел по ложным реквизитам 610 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Потерпевший до сих пор думает, что все сделал правильно и ожидает поступления компенсации. Разъяснения полицейских о том, что его обманули, не поколебали его позицию. МВД Карелии призывает жителей республики чаще общаться со своими пожилыми родственниками и не оставлять их наедине с проблемами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
16.06.2022, 09:36
Новый завод построят под Петрозаводском
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды
21.06.2022, 15:31
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется настоящая летняя жара

Аналитика

22.06.2022 16:00
Обществоведение
Почему в «маршрутках» Петрозаводска списывают лишние деньги с банковских карт?
В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов, оплачивающие проезд банковскими картами с помощью терминала, обнаружили списания выше стоимости билета.
Хотите строить? Идите лесом!
22.06.2022 15:13
Успешный старт: в Петрозаводске благоустраивают скверы и парки
21.06.2022 13:00
Итоги экономического форума в Петербурге: самое важное для Карелии
20.06.2022 17:01
«Мы обычные люди среднего достатка»
17.06.2022 09:06
Вся аналитика

Чтиво

20.06.2022 10:08
Личное мнение
«Половину пенсии трачу на ремонт машины»
Ямы, рытвины, колдобины: так коротко, тремя словами можно охарактеризовать дороги в Пряжинском районе.
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
17.06.2022 15:09
Не время экономить
08.06.2022 11:33
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.