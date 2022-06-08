В Карелии мошенники под видом правоохранителей украли у пенсионера 610 тысяч рублей

Пожилой житель Медвежьегорска до сих пор не верит полицейским и ждет обещанной мошенниками компенсации.

Как сообщили в МВД Карелии отделение полиции Медвежьегорска обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала свидетельницей того, как пенсионер, разговаривая с кем-то по телефону, подошел к банкомату с большой суммой денег.

Женщина поинтересовалась, не нужна ли пожилому мужчине помощь. Он ответил, что ему нужно перевести деньги, чтобы получить компенсацию за некачественные лекарства. Услышав это, женщина попыталась остановить пенсионера, но безуспешно. Тогда она вызвала полицейских.

Сотрудники полиции пообщались с 72-летним местным жителем и выяснили, что еще в марте с ним связался якобы следователь генеральной прокуратуры. По его словам, таблетки, которые покупал пенсионер, не прошли сертификацию и потому ему положена компенсация в размере 500 тысяч рублей.

Однако из-за технических неполадок банк не мог выплатить компенсацию. Для того, чтобы получить деньги нужно чтобы на счету было не менее 1 миллиона рублей. Мошенник был настолько убедительным, что мужчина в течение четырех месяцев перевел по ложным реквизитам 610 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Потерпевший до сих пор думает, что все сделал правильно и ожидает поступления компенсации. Разъяснения полицейских о том, что его обманули, не поколебали его позицию. МВД Карелии призывает жителей республики чаще общаться со своими пожилыми родственниками и не оставлять их наедине с проблемами.