В Карелии мужчина не захотел переезжать из аварийного дома

Мужчина отказался покидать аварийный дом из-за недовольства предоставленным взамен жилищем, сообщили в Суоярвском районном суде.

Администрация района обратилась в суд с иском о выселении мужчины из аварийного жилого помещения в предоставленную по договору социального найма квартиру.

Ему предоставили 2-х комнатную неблагоустроенную квартиру в том же поселке. Проверка показала, что помещение пригодно для проживания, соответствует санитарным нормам, обеспечено инженерными системами электроснабжения, отопления, газоснабжения, вентиляции, степени благоустроенности применительно к условиям населенного пункта, где отсутствует централизованная система водоснабжения и канализации.

Мужчина написал письменный отказ.

Суд обязал жителя района покинуть аварийный дом.