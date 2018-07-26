В Карелии на молочном фестивале покажут трактор-шоу и экстрим в стоге сена

В Олонецком районе Карелии пройдет молочный фестиваль "Heinlehmai".

В Олонецком районе Карелии 25 августа состоится 8-й молочный фестиваль "Heinlehmai". В этом году местом проведения станет деревня Тукса, ссобщилив карельском правительстве.

Уже выбран девиз фестиваля: "Чем выше трава, тем слаще молоко".



Программа мероприятия обещает быть насыщенной и интересной. В нее войдут традиционная сельскохозяйственная ярмарка, соревнования по фигурному вождению тракторов "Трактор-шоу", различные мастер-классы и интерактивные площадки. Сельхозпредприятия района расскажут о своей работе и достижениях, также планируется провести презентацию крупного рогатого скота и дегустацию молочной продукции. Во время фестиваля состоится концерт и церемония награждения лучших работников сельскохозяйственной отрасли.



Экологическая и этнографическая интерактивная площадка "Гости из сеновала" станет увлекательным игровым путешествием по карельским сказкам, возможностью увидеть и выбрать лучшую фигуру из сена, представленную на конкурс "Волшебство своими руками"». Аттракционы "Сенной экстрим" увлекут детей и взрослых.



Напомним, на территории Олонецкого района работают пять сельхозпредприятий, занимающихся животноводством, все они примут участие в празднике.