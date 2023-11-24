В Карелии начнет работать горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Она будет работать с 27 ноября по 5 декабря.

С 27 ноября по 5 декабря 2023 года в управлении Роспотребнадзора Карелии начнет работать «горячая» линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.



Вопросы по которым можно обращаться в рамках проведения «горячей линии»: вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в России и мире, вопросы этиологии ВИЧ-инфекции, механизмами передачи возбудителя, условий заражения, восприимчивость, группы риска и прочие вопросы, касающиеся клинических проявлений ВИЧ-инфекции, профилактики ВИЧ-инфекции, где пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и консультирование, где получить медицинскую помощь и лечение и др.



Звонки от жителей республики принимаются по телефону 8(8142) 797420 в период понедельник — пятница с 10 час. 00 мин.до 16 час. 00 мин; с перерывом с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.