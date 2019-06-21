В Карелии назначен министр спорта

Артур Парфенчиков 20 июня назначил министром спорта Алексея Ермашова, сообщили в правительстве Карелии.

Алексей Ермашов назначен на должность члена правительства Карелии – министра спорта Республики Карелия. С 1 апреля он работал исполняющим обязанности члена правительства − министром по делам молодежи, физической культуре и спорту республики.



27 мая Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту республики преобразовано в Министерство спорта. Ряд функций старого ведомства перешли в Министерство образования Карелии.

Алексей Ермашов родился в Петрозаводске. Учился в петрозаводском лицее № 13, в 2003 году окончил Военный институт физической культуры, служил в вооруженных силах Министерства обороны и внутренних войсках МВД РФ.



Работал заместителем директора Школы высшего спортивного мастерства в Петрозаводске, вице-президентом Союза биатлонистов России.



Алексей Ермашов – мастер спорта по биатлону, победитель Первенства России по летнему биатлону (2001 г.), выступал на Первенстве Европы в составе сборной команды страны по летнему биатлону.