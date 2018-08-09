13:15, 09 Августа 2018
В Карелии не могут отремонтировать дороги из-за получателей "серых" зарплат, считает Парфенчиков
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Артур Парфенчиков рассказал, что "серые" схемы выплат зарплаты, в которых участвуют работодатели и сотрудники, приводят к дефициту денег на основные нужды региона.
Глава Карелии Артур Парфенчиков связал неудовлетворительное состояние дорог в Карелии с уровнем теневой экономики в регионе.
"Если ты ходишь на работу и получаешь заработную плату "в конверте", то, собственно, это один из ответов, почему у тебя сегодня, так сказать, за окном дорога в ямах",- сказал Парфенчиков на заседании правительства.
Глава Карелии пояснил, что он узнал о "серых" зарплатах сотрудников компаний в Питкярантском районе от жалоб местных жителей.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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