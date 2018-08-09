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Новости. Общество
13:15, 09 Августа 2018

В Карелии не могут отремонтировать дороги из-за получателей "серых" зарплат, считает Парфенчиков

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Артур Парфенчиков рассказал, что "серые" схемы выплат зарплаты, в которых участвуют работодатели и сотрудники, приводят к дефициту денег на основные нужды региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков связал неудовлетворительное состояние дорог в Карелии с уровнем теневой экономики в регионе.

"Если ты ходишь на работу и получаешь заработную плату "в конверте", то, собственно, это один из ответов, почему у тебя сегодня, так сказать, за окном дорога в ямах",- сказал Парфенчиков на заседании правительства.

Глава Карелии пояснил, что он узнал о "серых" зарплатах сотрудников компаний в Питкярантском районе от жалоб местных жителей.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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йошкин кот
2018-08-09 14:31:01
у доХтора давно были, милейший?!
Чинуша
2018-08-09 14:06:02
Что с ним не то , и говорит не так . Может заболел и в отставку собрался , писали ведь ….по причине болезни .
однозначно
2018-08-09 13:44:55
Вконтактиш рыбниками объелся. У него как раз самая белая зарплата - 300 000 рублей в месяц за аренду квартиры на Арбате.
Жуков
2018-08-09 13:43:50
Бывал во многих городах Карелии и везде одна картина, Полуживые люди ходят и собирают мусор на дорогах , тротуарах, лопаты из рук выпадают. Основной вопрос к заказчикам данных услуг .
grigorjev
2018-08-09 13:41:40
Чья бы корова мычала... Парфенчиков "забыл" о не целевом расходовании мелочи - 10 млн. руб., бюджетных... В Москве тоже знают, но "каморка" валяет дурочку. Это пока, но петля уже тугая.
Leopol'd
2018-08-09 13:40:25
Т.е. если чиновник/депутат/сенатор отчитался о нескольких миллионах рублей зарплаты за год, а потратил на порядок больше, то это нормально. И принимать закон об ответственности за расходы принимать не надо. Зачастую достаточно посмотреть на стоимость часов и стоимость года обучения "чада" в зарубежном, учебном заведении.
А виноваты во всем мелкие фирмы, которые чтобы выжить, платят часть зарплаты наличкой.
Умно!
Михаил
2018-08-09 13:31:02
...простите, а как же амбициозный проект "Платон", деньги с которого должны были пойти на федеральные, региональные и муниципальные дороги?!
...в общем "где деньги, Зин?" ©
Саныч
2018-08-09 13:25:43
Нашли крайних.
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