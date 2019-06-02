Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:03, 02 Июня 2019
фото: pixabay.com

В Карелии ночью горели бани, дома и мусорные контейнеры

Загрузка...

Накануне вечером и ночью в Петрозаводске, Прионежском и Сортавальском районах произошло семь пожаров, сообщили в МЧС Карелии.

Сразу три частные бани были охвачен огнем 1 и 2 июня. Так, в День защиты детей в 21:04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (7 чел., 2 ед. техники), выезжали в деревню Царевичи. На ликвидацию пожара в частной бане у дома №20 ушло полчаса.

1 июня в 22:43 пожар в бане произошел на острове Никольский, напротив местечка Окунья Тоня. Пожарные Прионежского района и Петрозаводска (6 чел., 2 ед. техники) тушили возгорание около 50 минут. А в 23:28 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане у дома 45 по улие Поселковая в селе Пяжиева Сельга. Пожар был потушен в 00:20.

Пластиковые мусорные контейнеры горели сегодня ночью в Петрозаводске. В 00:47 пожарные выезжали (4 чел., 1 ед. техники) к дому 7А по улице Антонова. За 8 минут пожар был ликвидирован. В 01:06 аналогичный пожар у д. 55А по улице Калинина. Мусорный контейнер тушили до 01:10.

Пожары произошли также в двух жилых домах. Так, 1 июня в 20:20 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (6 чел., 2 ед. техники) спасали дом №21 по улице Восточная в Сортавала. В 21:00 пожар был ликвидирован. Ночью в 00:36 пожарные Петрозаводска (10 чел., 3 ед. техники) тушили дом №45 по улице Калинина. На ликвидацию пожара ушло 4 минуты.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
26.05.2019, 09:30
ВИДЕО: В Карелии депутат горсовета напал на человека и ударил его кулаком по голове?
27.05.2019, 09:37
Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Владимира Шорникова
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

Аналитика

31.05.2019 16:20
Капитал
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 3
Весенняя уборка Петрозаводска в самом разгаре, но один из самых важных этапов пробуждения города после зимы – вывозка смета – завершен.
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
Карельская деревня как "дрова" для "Огня" 1
29.05.2019 11:52
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 6
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
31.05.2019 10:04
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»