В Карелии ночью горели бани, дома и мусорные контейнеры

Накануне вечером и ночью в Петрозаводске, Прионежском и Сортавальском районах произошло семь пожаров, сообщили в МЧС Карелии.

Сразу три частные бани были охвачен огнем 1 и 2 июня. Так, в День защиты детей в 21:04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (7 чел., 2 ед. техники), выезжали в деревню Царевичи. На ликвидацию пожара в частной бане у дома №20 ушло полчаса.

1 июня в 22:43 пожар в бане произошел на острове Никольский, напротив местечка Окунья Тоня. Пожарные Прионежского района и Петрозаводска (6 чел., 2 ед. техники) тушили возгорание около 50 минут. А в 23:28 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане у дома 45 по улие Поселковая в селе Пяжиева Сельга. Пожар был потушен в 00:20.

Пластиковые мусорные контейнеры горели сегодня ночью в Петрозаводске. В 00:47 пожарные выезжали (4 чел., 1 ед. техники) к дому 7А по улице Антонова. За 8 минут пожар был ликвидирован. В 01:06 аналогичный пожар у д. 55А по улице Калинина. Мусорный контейнер тушили до 01:10.

Пожары произошли также в двух жилых домах. Так, 1 июня в 20:20 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (6 чел., 2 ед. техники) спасали дом №21 по улице Восточная в Сортавала. В 21:00 пожар был ликвидирован. Ночью в 00:36 пожарные Петрозаводска (10 чел., 3 ед. техники) тушили дом №45 по улице Калинина. На ликвидацию пожара ушло 4 минуты.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.