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В Карелии оштрафовали детсад, не отслеживающий численность крыс и тараканов

Новости. Общество
14:23, 31 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В Сегеже проверили детские сады и обнаружили нарушения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Детский сад №6 на проспекте Бумажников,  3 нарушил санитарно-эпидемиологический надзор:

– не подобрал мебель с учетом роста детей;

– не устранил дефекты покрытия пола;

– не разработал примерное меню в соответствии с требованиями санитарных правил для питания детей с 1-3 лет и детей с 3-7 лет;

– не обеспечил регулярное обследование с целью учета численности грызунов;

– не обследовал помещения на заселенность членистоногими (тараканами и другими насекомыми).

Руководство дошкольного учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей.

А детский сад №10 на ул. Ленина также оштрафовали на 10 тысяч рублей за недостаток раковин в туалетах и отсутствие меню.

 

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