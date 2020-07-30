В Карелии оштрафовали детсад, не отслеживающий численность крыс и тараканов

В Сегеже проверили детские сады и обнаружили нарушения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Детский сад №6 на проспекте Бумажников, 3 нарушил санитарно-эпидемиологический надзор:

– не подобрал мебель с учетом роста детей;

– не устранил дефекты покрытия пола;

– не разработал примерное меню в соответствии с требованиями санитарных правил для питания детей с 1-3 лет и детей с 3-7 лет;

– не обеспечил регулярное обследование с целью учета численности грызунов;

– не обследовал помещения на заселенность членистоногими (тараканами и другими насекомыми).

Руководство дошкольного учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей.

А детский сад №10 на ул. Ленина также оштрафовали на 10 тысяч рублей за недостаток раковин в туалетах и отсутствие меню.