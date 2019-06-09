В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки

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Женщина прогуливалась рядом с домами и наткнулась на медведицу с медвежонком.
Инцидент произошел в п. Виллагора Пряжинского района около 3 недель назад. Пенсионерка пошла гулять около деревни вдоль леса. С горы скатился медвежонок, а неподалеку стояла медведица и наблюдала.
Пенсионерке повезло: мимо проезжал автомобиль, который отгородил ее от медведя. Она смогла избежать возможного нападения.
Также на днях в д. Тунгуда Беломорского района были замечены медведи, сообщили в группе "Беломорск".
"Всем кто отдыхает в деревне Тунгуда, что за Н. Машезеро, – там ходят медведи по краю деревни и на кладбище. Будьте осторожны. Со слов местных, егерям сообщили, ждут результатов", – сообщил подписчик.
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