В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки

Женщина прогуливалась рядом с домами и наткнулась на медведицу с медвежонком.

Инцидент произошел в п. Виллагора Пряжинского района около 3 недель назад. Пенсионерка пошла гулять около деревни вдоль леса. С горы скатился медвежонок, а неподалеку стояла медведица и наблюдала.

Пенсионерке повезло: мимо проезжал автомобиль, который отгородил ее от медведя. Она смогла избежать возможного нападения.

Также на днях в д. Тунгуда Беломорского района были замечены медведи, сообщили в группе "Беломорск".

"Всем кто отдыхает в деревне Тунгуда, что за Н. Машезеро, – там ходят медведи по краю деревни и на кладбище. Будьте осторожны. Со слов местных, егерям сообщили, ждут результатов", – сообщил подписчик.