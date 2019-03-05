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Новости. Общество
11:33, 05 Марта 2019
фото: ТАСС / Павел Смертин

В Карелии поднимут пособие по уходу за детьми-инвалидами

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Новый размер ежемесячной выплаты с учетом районных коэффициентов составит от 11,5 до 14 тысяч рублей, сообщили в ПФР Карелии.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом Указа Президента Российской Федерации, подготовленным во исполнение Послания Президента России Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года.

Ежемесячная  выплата  устанавливается только неработающим  трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.  

В Карелии новый размер ежемесячной выплаты с учетом районных коэффициентов,  в зависимости от района проживания,   составит от 11,5  до 14 тысяч рублей.  

По информации ПФР Карелии, в республике в настоящее время проживает 1360 детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы, уход за которыми осуществляют родители (усыновители)  или опекуны (попечители).

Другим лицам, осуществляющим уход за детьми – инвалидами и инвалидами с детства 1 группы,   размер ежемесячной выплаты  установлен в размере 1,2 тысячи рублей.

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