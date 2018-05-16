В Карелии подорожала продуктовая корзина

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии с начала 2018 года выросла на 5,8%.

По этому показателю республика вошла в тройку лидеров среди регионов Северо-Запада.

Больше чем в Карелии продуктовая корзина подорожала только в Ленобласти. Наравне с Карелией – Новгородская область.

В целом, продовольственная инфляция в Карелии с начала года составила 2,2%.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".