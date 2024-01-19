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В Карелии подрядчик сорвал поставки белья для новорожденных в Перинатальный центр

Новости. Общество
10:56, 20 Января 2024
фото: © Светлана Лазаренко / Adobe Stock

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УФАС внесло общество в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в антимонопольной службе.

Карельское УФАС России рассмотрело обращение Республиканского перинатального центра о нарушених контракта со стороны одного из поставщиков. 

Выяснилось, что ООО «Ками»  подписало контракт на поставку комплектов стерильного одноразового белья для новорожденных, но несколько раз не доставило товар.

Общество не представило объективных причин и доказательств невозможности выполнения обязательств по контракту. В результате было принято решение о включении «Ками» в реестр недобросовестных поставщиков.

Как также было установлено, что Общество 17 раз было включено в этот реестр  антимонопольными органами других регионов.

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